Babbo Natale visita gli ospiti di una Rsa, ma li contagia: 18 morti

Dramma in una casa di riposo per anziani della città belga di Mol, vicino ad Anversa. A provocarlo sarebbe stata la visita di colui che era vestito da Babbo Natale per portare doni e sollievo agli anziani: l’uomo, che impersonava in realtà il personaggio di San Nicola da cui poi sarebbe arrivata la leggenda di Babbo Natale, è stato trovato positivo al tampone facendo scattare l’allarme. Nella struttura sono stati registrati più di cento casi di Coronavirus, secondo quanto riporta il quotidiano Gazet Van Antwerp. Nella struttura si è diffuso un focolaio che ha registrato 121 persone contagiate – tra queste ci sono 36 operatori – e ha portato alla morte di 18 anziani, gli ultimi cinque decessi avvenuti fra la vigilia e il giorno di Natale. Un numero che potrebbe aumentare nelle prossime ore visto che ci sono altre persone ancora ricoverate in gravissime condizioni. Sui social la struttura ha pubblicato le foto dell’evento: non tutti gli anziani indossavano la mascherina, Babbo Natale e i suoi aiutanti spesso non rispettavano il distanziamento. Le autorità locali hanno intanto indagato i dirigenti della casa di riposo e stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso.