Catania, Dall’Oglio: “Pronto a rientrare, ogni gara è una finale”

CATANIA – “Il mister è riuscito a creare un grande gruppo, nei momenti di difficoltà non ci siamo mai disuniti. Obiettivo? Per noi ogni gara è una finale, speriamo di poter portare la città allo stadio Covid permettendo”. A dirlo è Jacopo Dall’Oglio, centrocampista del Catania, soffermandosi sulla prima parte di stagione della squadra etnea. Intervenuto in conferenza stampa, l’ex centrocampista del Brescia ha poi fatto il punto sulla sua condizione fisica: “Dal punto di vista personale spero di non avere più infortuni, sto trovando la condizione e in questa pausa mi allenerò per rientrare al cento per cento a gennaio”.