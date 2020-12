Catania, si pensa alle cessioni: da decidere il futuro di Biondi

CATANIA – In casa Catania tiene banco il passaggio di proprietà, ma non solo. Il club che a breve dovrebbe passare nelle mani di Tacopina pensa anche al calciomercato.

Alla sessione invernale di gennaio manca poco e si pensa a come alleggerire il monte ingaggi. In uscita, scrive l’edizione odierna de “La Sicilia”, ci sono Vicente, Gatto, Emmausso, Pellegrino e Santurro, ma poterebbe non finire qui.

Il “gioiellino”, classe ’99, Kevin Biondi potrebbe salutare la squadra della sua città. Il calciatore, infatti, è in scadenza di contratto e la società proporrà il rinnovo, in caso di rifiuto il club lo metterà sul mercato per ricavare qualcosa e non perderlo a zero.