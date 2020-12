Colpo Troina: preso Luca Ficarrotta

TROINA – Importante acquisto di mercato per il Troina. La società rossoblù ha infatti annunciato l’ingaggio di Luca Ficarrotta. L’ex esterno d’attacco del Palermo nei primi mesi di questa stagione ha vestito la maglia del Sant’Agata. “Ficarrotta, classe 90′, ha mosso i primi passi nel mondo del calcio nelle giovanili del Palermo e della Juventus – si legge nella nota -. Dopo anni di gol e grandi prestazioni a Nocera, Roccella e San Cataldo, lo scorso anno è tornato in maglia rosanero, contribuendo alla cavalcata vincente che ha riportato il Palermo in serie C.La società dà il benvenuto a Luca e gli augura le migliori fortune in maglia rossoblù”, conclude il comunicato.