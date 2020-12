Conte: “Oggi l’Italia si risveglia, è una data che ricorderemo per sempre”

“Oggi l’Italia si risveglia #Vaccineday. Questa data ci rimarra’ per sempre impressa. Partiamo dagli operatori sanitari e dalle fasce piu’ fragili per poi estendere a tutta la popolazione la possibilita’ di conseguire l’immunita’ e sconfiggere definitivamente questo virus’. Cosi’ il presidente del Consiglio Giuseppe Conte su twitter nel giorno del V-Day in Italia e in Europa. ‘Questo vaccino e’ la strada che serve per chiudere una stagione difficile’. Cosi’ il ministro della Salute Roberto Speranza allo Spallanzani di Roma dove sono state effettuate le prime 3 vaccinazioni in Italia e dove sono presenti il commissario straordinario Domenico Arcuri e il presidente della regione Lazio e segretario dem Nicola Zingaretti. A ricevere le prime dosi di vaccino anti-covid alle 7,20 la professoressa Maria Rosaria Capobianchi, l’infermiera Claudia Alivernini e l’operatore sociosanitario Omar Altobelli. Arcuri ribadisce: ‘vaccino e’ gratuito ma non obbligatorio’ Ma ‘i numeri saranno alti. Gli italiani sono migliori di come li rappresentiamo’.