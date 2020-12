E’ ai domiciliari e spaccia dalla finestra: arrestato

ACIREALE – In manette per spaccio. I Carabinieri della Stazione di Acireale (CT) hanno tratto in arresto in flagranza di reato Rapisarda Salvatore, 29enne, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio.

I controlli

In particolare, i militari, a seguito di attività informativa, hanno predisposto un servizio di osservazione nei pressi dell’abitazione del ragazzo, dove lo stesso era già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per la medesima fattispecie di reato. I Carabinieri durante il servizio, vedendo il predetto affacciato ad una finestra che effettuava degli strani movimenti unitamente ad altri soggetti, sono riusciti a fermare un acquirente (segnalato all’U.T.G. di Catania) che aveva appena acquistato una dose da 0,2 grammi di cocaina. All’esito dell’attività i militari hanno sottoposto a perquisizione l’abitazione dell’uomo sottoponendo a sequestro 1 grammo di marijuana, occultato su di un pensile della cucina, e 1.750,00 Euro, ritenuti provento dell’attività illecita. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato nuovamente relegato presso la propria abitazione.