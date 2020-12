Marina di Ragusa, Calogero: “Bilancio fin qui positivo”

"Si chiude un anno particolare per tutto il sistema calcio, dobbiamo però alzare la testa e andare avanti"

RAGUSA – “Non era semplice ripartire dopo quasi 50 giorni di stop al calcio giocato. Abbiamo fatto due punti in due gare e il bilancio è sicuramente positivo”. A dirlo è il direttore sportivo del Marina di Ragusa, Nunzio Calogero. Intervistato dal sito ufficiale il dirigente della squadra iblea ha poi proseguito:

“Abbiamo fatto 8 punti sul campo in 9 giornate, 3 ci sono stati tolti e abbiamo una gara da recuperare: lavoreremo per migliorare ancora il nostro organico, sono sicuro che i risultati a fine stagione saranno dalla nostra parte – ha sottolineato Calogero -. Si chiude un anno particolare per tutto il sistema calcio, tante incertezze, sconforto e dubbi, dobbiamo però alzare la testa e andare avanti, passerà anche questo periodo. La Lega ci ha dato qualche aiuto e promesso che altro arriverà, siamo fiduciosi”.