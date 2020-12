Porchia: “Fallimento Trapani ferita aperta”

La scorsa stagione la dirigenza del Trapani aveva affidato a Sandro Porchia il ruolo di Ds, ma il dirigente non ha mai avuto modo di operare perché la situazione societaria era poco chiara e il fallimento di qualche giorno fa l’ha dimostrato.

“Il fallimento del Trapani – dichiara Porchia a”Tuttomercatoweb” – è una ferita aperta. Quando ti trovi in queste situazioni è difficile da digerire soprattutto per la passione che ho messo, io come il Direttore Mangiarano, unico punto di riferimento sempre disponibile e presente e il segretario Carlo Pace e tutti i dipendenti. Dispiace per i tifosi, i dipendenti, la città. Ma auguro al Trapani di tornare nel calcio che merita”.

Porchia è stato anche responsabile del settore giovanile del Palermo, dal quale sono stato sfornati alcuni giovani che si stanno guadagnando il futuro. Uno di questi è l’attaccante Marco Da Graca, oggi alla Juventus: “Sono contento per Marco, è cresciuto nel settore giovanile guidato da me e prima da Dario Baccin. Rino Foschi lo ha ceduto alla Juventus che ha creduto tanto nel ragazzo, visto che in quel momento la società necessitava di risorse. Da Graca si è ambientato bene, ora sta facendo la differenza in Primavera, è un ragazzo che diventerà un punto importante per la Juventus che deciderà se farlo crescere o fargli fare le ossa altrove. Calcia bene di destro e di sinistro. È un piccolo Bobo Vieri”.

Da Graca però non è il solo: “Sono contento per Santoro, che sta facendo bene al Teramo. Merita una menzione speciale Luca Fiordilino, a Venezia sta facendo grandi cose. Bene anche Maddaloni a Cesena, così come Marson e Plescia alla Vibonese. La Gumina – continua Porchia – a breve si affermerà in Serie A. È veramente forte. Avrebbe potuto fare di più Accursio Bentivegna, ma ha tempo per tornare protagonista. E mi aspetto tanto anche da Fabrizio Alastra, oggi secondo portiere del Pescara: avrà modo di dimostrare il suo valore”.