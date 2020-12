Stasera in tv, dalla fiaba più romantica alla commedia di Alberto Sordi

Su RAI 1 andrà in onda, alle 21.35, “Cenerentola”. Il film racconta la storia di una giovane donna che vive tra i soprusi della perfida matrigna e delle due sorellastre. Costretta ad una vita infelice, Cenerentola decide di trasgredire gli obblighi della matrigna partecipando al ballo bandito dal banditore reale e aperto a sorpresa ai sudditi. La scelta di partecipare al ballo non fu gradita dalla matrigna e dalla sorellastra, che decisero di strapparle il vestito. Avvicinata dalla fata madrina, Cenerentola riesce a realizzare il suo sogno, partecipando al ballo e incontrando il suo principe.

Su RAI 2 verrà trasmesso il documentario nel Thermopolium appena tornato alla luce. Il documentario archeologico, in onda alle 21, si intitola: “Pompei, ultima scoperta”, con Massimo Osanna. Il viaggio esclusivo mostrerà le grandi scoperte nel sito archeologico più importante d’Europa, attraverso un documentario che ricostruisce le ultime ore di Pompei.

Su RAI 3 andrà in onda la terza puntata, alle 21.35, di “Ricomincio da Rai Tre”, il programma, condotto da Andrea Delogu e Stefano Massini, in diretta dal Teatro Sistina di Roma, creato per ricordare che l’arte è viva ma anche che deve tornare dal vivo. Tra i tanti ospiti di questa terza puntata, Elena Sofia Ricci, Roberto Bolle, Lino Guanciale e tanti altri.

Su RETE 4 andrà in onda, alle 21.30, “Potere assoluto”, il Thriller basato sul potere, sulla violenza e sulla morte. È la storia del presidente degli Stati Uniti al quale non basta portarsi a letto la moglie del suo migliore amico, ma la picchia violentemente. Prima che la donna possa uccidere il presidente, le guardie del corpo del presidente decidono di eliminare la donna. Al fattaccio assiste un professionista del furto. Comincia così la caccia al ladro.

Su CANALE 5, alle 21.20, verrà trasmesso “Quasi amici”, il film biografico-psicologico, con François Cluzet. Driss, tra carcere, ricerca di sussidi statali e un rapporto difficile con la famiglia, subisce uno stravolgimento quando il miliardario paraplegico, Philippe, lo sceglie come aiutante personale. La personalità di Driss perturba la vita di Philippe, una vita fatta di regole e paletti. Tra loro, nonostante la differenza caratteriale e di vita, nascerà una profonda amicizia che stravolgerà per sempre le loro vite.

Su ITALIA UNO andrà in onda, alle 21.20, “Maurizio Battista: 30 Anni e non li dimostra”. Dal Teatro Olimpico di Roma, Maurizio Battista, attraverso un monologo, ripercorrerà i suoi trent’anni di carriera, rivivendo l’Italia degli ultimi decenni con i suoi vizi, le sue virtù e le sue mode. Uno spettacolo in cui i ricordi personali si fondano con quelli di tutti; uno spettacolo allegro, talvolta amaro, ma sempre divertente.

Su LA7 andrà in onda alle 20.35 “Bello, onesto, emigrato in Australia…”. La commedia, con Alberto Sordi, racconta la storia di Amedeo, emigrato dall’Italia in Australia da circa vent’anni, che non è mai riuscito a sposarsi. Per paura di non piacere alla ragazza propostagli dal prete missionario Don Anselmo, Amedeo invia la foto di Giuseppe, il suo amico affascinante.

Su PARAMOUNT (canale 27), verrà trasmesso, alle 21.10, “Terminator” il film d’azione-fantascientifico con Schwarzenegger. Anno 2029: Skynet, un computer, sta lottando contro un gruppo di resistenza umana dopo aver distrutto l’umanità nel 1997. Skynet manda nel passato uno dei suoi guerrieri, un cyborg di sembianze umane chiamato Terminator, per uccidere Sarah Connor, la madre del leader della resistenza. La resistenza a sua volta manda un guerriero per proteggere Sarah, Kyle Reese.