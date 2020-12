Vaccini, l’infettivologo dice “sì”: quello che c’è da sapere

Ecco il modulo per le prenotazioni e le informazioni sulla campagna di vaccinazione che inizia oggi.

CATANIA – “Ho scelto di vaccinarmi, andrò a Palermo e con me ci saranno altri medici catanesi”. L’infettivologo Carmelo Iacobello, direttore del reparto di Malattie infettive del Cannizzaro, non ha dubbi, sarà tra i medici che si sottoporranno, per primi, alla campagna di vaccinazione contro il coronavirus lanciata dai vertici sanitari regionali.

i vaccini sbarcano in Sicilia

L’appuntamento

I vaccini sono arrivati in Sicilia ieri sera, in mattinata i militari dell’esercito li hanno trasferiti nell’ospedale Civico di Palermo.

L’appuntamento è alle 11.30 nel padiglione 24 dell’ospedale palermitano. Tra i primi vaccinati, oltre ad alcuni primari dei reparti maggiormente esposti, ci sono rappresentanti del 118, medici di medicina generale, pediatri e rappresentanti dell’Ordine dei medici.

La fase 2 e il fronte catanese.

Entro il 30 dicembre saranno 685 le persone vaccinate. Il sindaco Salvo Pogliese ha spiegato che “per Catania e la sua provincia, secondo sommarie previsioni di stima, ancora da verificare, entro il 4 gennaio dovrebbero giungere circa 15 mila vaccini”.

“Nei prossimi giorni – ha continuato il primo cittadino – insieme al commissario Liberti pianificheremo le modalità di smistamento delle dosi vaccinali in provincia di Catania in modo da garantire massima efficacia e rapidità alla necessaria immunizzazione di massa”.

Boom di tamponi

Ad affiancare la campagna di vaccinazione, ci sono gli screening di massa, avviati dall’ufficio speciale anticovid, sotto la guida di Pino Liberti. Nell’ultimo mese sono stati effettuati 50mila tamponi, dall’aeroporto alle aree del mercato ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena.

Il modulo

La Regione ha predisposto un modulo per l’accesso alla campagna di vaccinazione. Ecco il link QUI. In mattinata diretta video su LiveSicilia delle prime vaccinazioni