Aperto varco pedonale tra via Ruggero Settimo e via Libertà

Nell’attesa che terminino i lavori all’anello ferroviario, è stato aperto un varco pedonale provvisorio tra via Ruggero Settimo e via Libertà, mentre rimane interdetto il traffico veicolare. Per via dei cantieri attivi, invece, rimane il divieto al transito delle auto dal Politeama fino in via Mariano Stabile. I veicoli provenienti da via Libertà e da via Turati continuano a essere obbligati a percorrere via Dante.



Intanto, dopo la chiusura dei due varchi laterali, è stato creato un corridoio centrale. Nel tratto, la settimana scorsa, sono stati installati dagli operatori di AMG Energia tre proiettori a ridosso del cantiere. Al momento alcuni punti luce dell’illuminazione di piazza Castelnuovo e di via Ruggero Settimo, tra cui i fari che illuminano la facciata del teatro Politeama, non sono in funzione. “Non è stato possibile riattivare i circuiti all’interno del cantiere perché verosimilmente danneggiati”, spiega la società. “Per ovviare al problema e per garantire sicurezza a chi transita – sottolinea il presidente di AMG Energia, Mario Butera – abbiamo deciso di realizzare un impianto provvisorio che illuminerà quest’area per tutto il periodo delle feste, sino a quando il varco sarà mantenuto aperto”.

Ma il nuovo varco non è l’unico tratto di strada a non essere illuminato. A piazza Castelnuovo, rimane il disagio per chi si trova ad attendere l’autobus. All’altezza del civico 30, infatti, i pendolari aspettano il mezzo in una condizione di poca sicurezza, soprattutto dopo la chiusura dei negozi. Lungo la strada, i punti luce sono funzionanti ma coperti dalle chiome degli alberi, proiettando la luce verso l’alto e lasciando al buio il marciapiede.