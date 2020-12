Assalto armato a un furgone porta tabacchi: il colpo a Pallavicino

In azione tre uomini, indagini dei carabinieri

PALERMO – Un commando di tre uomini armati di pistola a bordo di una Fiat Punto ha bloccato un furgone porta tabacchi in via Resurrezione, a Palermo. L’autista stava facendo il giro per rifornire i tabaccai della zona quando gli è stato intimato di fermarsi.

I rapinatori hanno aperto il mezzo e si sono portati via i colli pieni di sigarette. Il bottino è da quantificare. Sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di risalire ai malviventi. L’auto su cui i rapinatori viaggiavano sarebbe rubata. I militari stanno interrogando il corriere. (ANSA)