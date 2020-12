Difesa e Giustizia contro il racket: l’associazione al fianco degli imprenditori

Richieste di denaro continue. Aziende fiorenti costrette a cedere la proprietà o chiudere definitivamente sotto la violenza mafiosa. Imprenditori vessati ma che, sempre più spesso, decidono di alzare la testa e denunciare. Sono tantissime le storie dal lieto fine di chi ha deciso di ribellarsi e ha chiesto aiuto. Tutte accomunate dal senso di liberazione dalla costrizione mafiosa e dall’appropriarsi della propria vita e della propria impresa.

L’associazione Difesa e Giustizia è stata al fianco di questi e tanti altri imprenditori e li ha sostenuti anche psicologicamente, aiutandoli a districarsi tra le maglie della legge e riuscire non solo a riacquistare la propria libertà, ma anche a ottenere un ristoro economico per il danno patito. Come racconta Vincenzo Ragazzi, Avvocato e Legale dell’Associazione di Promozione Sociale Difesa e Giustizia. “Gli imprenditori non sono soli – afferma. Esiste esiste infatti una normativa speciale che aiuta economicamente gli imprenditori”.

La norma prevede l’elargizione il ristoro dei danni a beni mobili o immobili, delle lesioni personali subite (anche di tipo psicologico), del danno subito sotto forma di mancato guadagno; proroghe e sospensive con riferimento ai termini di scadenza degli adempimenti amministrativi, dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva; la sospensione temporanea dei termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari.

“Molti non sanno – prosegue Ragazzi – che, all’esito dei procedimenti penali, è possibile chiedere il risarcimento del danno morale e dei danni patrimoniali patiti in seguito ai reati subiti e derivante dalla lesione del diritto costituzionalmente garantito della libertà di iniziativa economica privata. E le somme ottenute vengono recuperate nel giro di pochi mesi accedendo al Fondo di rotazione per le vittime dei reati di stampo mafioso, garantendo in brevissimo tempo all’imprenditore il ristoro integrale dei danni subiti”.

Ragazzi ha assistito numerosi imprenditori in tutta la Sicilia e racconta come in pochi mesi sia riuscito a far ottenere risarcimenti anche di varie centinaia di migliaia di euro agli imprenditori che ha seguito anche per fatti avvenuti in passato. “La crisi economica non ha aiutato, anzi ha acuito i problemi, obbligando spesso gli imprenditori a dover cedere ad altri (anche a prestanome dei clan mafiosi) la propria attività – conferma. Lo scopo degli interventi normativi descritti in precedenza è proprio questo: consentire il ristoro integrale dei danni subiti. Anche in un momento di difficoltà come quello odierno, le mafie non spariscono, ma continuano ad esercitare la loro forza intimidatrice sul territorio. Bisogna denunciare – sottolinea – ed avere fiducia nello Stato e nelle Istituzioni”.

L’Associazione di Promozione Sociale Difesa e Giustizia agisce mediante sezioni d’interesse denominate “Camere”, sviluppando progetti mirati alla divulgazione della cultura della libertà e la promozione dei diritti e degli strumenti legislativi idonei a garantire l’eguaglianza dei cittadini dianzi alla legge. Attualmente l’A.P.T. Difesa e Giustizia ha attivato quattro Camere tematiche (Sovra indebitamento, Vittime di reati violenti, Vittime di estorsioni e Diritti dei disabili). Negli anni ha stipulato diverse convenzioni non solo con Enti Pubblici, ma con Associazioni di Categoria, come la FIPE-Confcommercio, proprio al fine di rimanere a fianco degli imprenditori del settore.

