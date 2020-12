Il nodo precari nei Comuni in dissesto, passo avanti per l’assunzione

PALERMO – Approvato alla Camera un Odg per la stabilizzazione dei precari nei comuni in dissesto. “Un importante passo formale verso la soluzione di un problema che dura da troppo tempo – affermano il deputato Pd a Montecitorio Carmelo Miceli e il segretario regionale Anthony Barbagallo -. Adesso un ultimo sforzo e finalmente questi lavoratori avranno il riconoscimento che meritano”.

Esulta anche la parlamentare di Forza Italia Giusi Bartolozzi, secondo cui l’Ordine del giorno consentirà “ai comuni della Sicilia la stabilizzazione dei lavoratori precari che hanno lavorato senza soluzione di continuità, contribuendo così a garantire i livelli essenziali dei servizi”. Bartolozzi ha aggiunto: “Ringrazio l’assessore regionale alle autonomie locali e funzione pubblica, Bernadette Grasso per l’encomiabile impegno profuso sia a livello locale che nei tavoli tecnici ministeriali, i parlamentari di maggioranza, Miceli, Cancelleri, Scoma, Alaimo e Aiello per aver sottoscritto l’Odg, e il governo per il parere favorevole. Risultato doveroso in termini di stabilizzazione del personale anche dei 30 Comuni in dissesto e dei 45 Comuni con piani di riequilibrio, e non di semplice proroga. La volontà politica, a prescindere dagli schieramenti – conclude -, è finalmente chiara e nel prossimo decreto faremo in modo che si traduca in fatti concreti”.