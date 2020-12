Incidente sull’autostrada A20 in direzione Messina, un ferito

MESSINA – Grave incidente lungo autostrada A20, in direzione Messina, nel primo pomeriggio di oggi. Per cause al vaglio della Polstrada di Sant’Agata Militello, un autotreno si è ribaltato al chilometro 124,900. Per una mera questione di fortuna nel momento del sinistro nessuno si trovava a transitare dalla zona. L’autotrasportatore ha riportato diversi traumi, ed è stato trasportato con urgenza in ospedale. Il tratto di strada tra Santo Stefano di Camastra e Sant’Agata è stato chiuso al transito per permettere le operazioni di soccorso.