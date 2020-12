“La manutenzione strade ai privati misura chiesta da tempo dall’Ance”

PALERMO – “Il via libera alla manutenzione delle strade cittadine affidata ai privati, per tutti i palermitani è una grande conquista raggiunta anche grazie ad una battaglia che abbiamo portato avanti e va verso quella visione più efficiente dei servizi pubblici, che abbiamo chiesto da tempo”

Ad affermarlo è il presidente di Ance Palermo Massimiliano Miconi all’indomani del provvedimento della Giunta comunale che stanzia 40 milioni in quattro anni per la manutenzione delle strade comunali da affidare ad imprese private.

“Il Comune che fa tutto in casa affidandosi alle sue municipalizzate e ai suoi operai – continua Miconi -, che paga a piè di lista senza alcuna verifica sui costi e che controlla se stesso con i suoi tecnici, come è avvenuto finora, non funziona: strade e marciapiedi in condizioni disastrose e milioni euro per risarcire i danni provocati a automobilisti e pedoni”.

“A questo provvedimento – continua Miconi – ci auguriamo faccia seguito una diversa organizzazione della struttura comunale che sia in grado di dare indicazioni precise e dettagliate sulle opere da eseguire, controlli rigorosamente la loro esecuzione e paghi rapidamente i lavori eseguiti e invitiamo il Comune ad utilizzare velocemente tutte le misure semplificative che la legge ha messo a disposizione delle Amministrazioni, attingendo con trasparenza a liste di imprese qualificate che aderiscono anche ai protocolli di legalità”.