Modica: “Non mi aspettavo un Palermo così”

“Ancora c’è più di un girone da giocare. Il Palermo ha una buona squadra e un allenatore molto preparato: deve stare sul pezzo domenica dopo domenica. E poi, ricordiamoci che le strade che portano in B sono più di una”. Lo dichiara Giacomo Modica, ex allenatore della Cavese, ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport”.

“Non mi aspettavo un Palermo così. Se consideriamo tutte le traversie che hanno dovuto affrontare direi che ci può stare. Si tratta di un campionato anomalo per via del Covid. E il Palermo è stato colpito duramente. Bisogna accettare la situazione e guardare avanti con fiducia. Il Palermo ha cambiato molto, non ha disputato amichevoli e alcuni elementi non giocavano da 6 mesi. Boscaglia risolverà il Palermo”.

“Bari e Ternana sono squadra si primissimo livello. Il primo posto se lo contenderanno loro. Il Palermo deve crederci fino in fondo. Boscaglia sa cosa deve fare e come stimolare i suoi ragazzi”.

“Dopo la sosta, comincerà un altro campionato, le differenze di classifica avranno un valore relativo”.