Palermo, alla ripersa da valutare Marconi e Lancini

CALCIO - SERIE C

PALERMO – Ancora qualche giorno di vacanza per i calciatori del Palermo che torneranno ad allenarsi alla fine dell’anno, ma non tutti perché alcuni dovranno essere valutati.

Uno su tutti è l’ex Verona Almici, uscito anzitempo durante la sfida contro la Viterbese del 2 dicembre e che resterà fuori almeno fino a febbraio.

Alla ripresa, scrive l’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia”, dovranno essere valutate le condizioni del terzino ex Arezzo Corrado, rimasto fuori nell’ultima sfida dell’anno.

Contro il Bari si sono fermati prima Marconi e Lancini dopo. I due alla ripersa dovranno essere valutati e si capirà se saranno disponibili per la sfida in programma il 9 gennaio in casa della Cavese.