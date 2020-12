Castelli (c’è chi il Trapani lo ama): “Lavoriamo per una nuova società”

TRAPANI – La città di Trapani è senza una squadra di calcio e la prossima estate si proverà a far nascere una società di calcio pronta a rappresentarla.

La scorsa estate si era fatto avanti il comitato “C’è chi il Trapani lo ama” che, però, non è riuscito ad aggiudicarsi il club. Adesso nelle loro intenzioni c’è quella di costituire un nuovo club.

“Stiamo lavorando per la nuova società calcistiche di Trapani – dichiara Carmelo Castelli presidente del comitato ai microfoni di “TrapaniGranata.it” -. Un progetto che stiamo cercando di formulare nel modo più completo possibile con business plan e statuto della società: tutti atti che serviranno al sindaco per quello che dovrà fare nei prossimi mesi. Siamo in dirittura d’arrivo, manca ancora qualche dettaglio. Al più presto chiuderemo questa pagina di presentazione del progetto”.

“L’interesse da parte di René De Picciotto nei confronti del Trapani fa piacere, ma noi abbiamo un progetto: il Trapani ai trapanesi. Chiunque vorrà aderire alle nostre idee anche al di fuori del territorio sarà ben accetto. Noi abbiamo i nostri contatti con gli imprenditori trapanesi e principalmente ci rivolgiamo a loro. L’importante è remare tutti nella stessa direzione”.

“Il compito del comitato è più nella preparazione del “bando” che nella partecipazione. Abbiamo dei contatti con degli imprenditori e noi, come comitato, non parteciperemo ad una gara. Il nostro compito è di fare da tramite ed evitare che ci sia una gara deserta. Auspichiamo che si inizi nel migliore dei modi con i migliori auspici con delle regole che garantiscano di non rivedere quanto accaduto in passato. Dall’alto della nostra passione per il Trapani stiamo lavorando insieme al sindaco”.