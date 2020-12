Evade dai domiciliari e accusa la ex: “Mi ha investito”. Arrestato

CATANIA – Ha finto di essere stato investito dalla ex moglie pur di evitare l’attesto. Ma è andata male per il 36enne arrestato ieri poiché ritenuto responsabile di evasione. L’uomo, ricostruiscono i carabinieri, è stato sorpreso dai militari di pattuglia nei pressi dell’ospedale Garibaldi Centro e, una volta fermato, ha accusato la donna di averlo colpito alle gambe.

I militari, dopo averlo fatto visitare dai medici del pronto soccorso, che gli hanno diagnosticato delle lievi lesioni guaribili in 4 giorni, hanno verificato quanto asserito dall’uomo recandosi in casa della ex moglie, dove hanno potuto constatare come la donna fosse costretta a letto da una grave malattia. L’arrestato è stato ricollocato agli arresti domiciliari così come deciso dal giudice in sede di convalida.