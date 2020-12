Forzese nominato coordinatore di Cantiere Popolare

CATANIA – Marco Forzese nominato coordinatore provinciale di Cantiere Popolare. La formazione politica, guidata da Saverio Romano, che in questi giorni sta mettendo mano all’organigramma del partito nel catanese punta le sue fiches su un volto noto della politica locale. “Il progetto di Cantiere Popolare si fa strada e si rafforza, raccogliendo le adesioni e la disponibilità di chi ha passione politica, radicamento territoriale e voglia di mettersi in gioco per riportare al centro la questione meridionale, la necessità di investimenti in infrastrutture materiali e immateriali, un nuovo welfare per le fasce più deboli della popolazione. È in quest’ottica che rientra la nomina di Marco Forzese a coordinatore di Cantiere Popolare a Catania e provincia, eletto per due volte all’Assemblea regionale Siciliana, esponente politico di primo piano, uomo di grande esperienza, impegnato nel progetto che vuole unire le diverse anime del Centro. A lui il pieno sostegno mio e della comunità politica che ho l’onore di rappresentare”, commenta Saverio Romano.

“Raccolgo questa sfida con grande entusiasmo convinto come sono che la politica debba ritrovare il suo spirito e il suo primato. Contro i populismi e la demagogia che ha imperversato negli ultimi anni serve un Centro forte e coeso”, risponde l’ex deputato catanese.