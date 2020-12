I presidi “Rientro a scuola il 7? Ci sono criticità”

ROMA – “La ripresa del 7 gennaio, soprattutto per quanto riguarda le scuole superiori, presenta diverse criticità”. Lo ha detto il Presidente dell’ANP (Associazione Nazionale Presidi) Antonello Giannelli oggi a TGCOM24. Il rientro a scuola dovrebbe riguardare i ragazzi delle superiori, che sono in didattica on line da molte settimane. il rientro degli studenti delle scuole secondarie di II grado dovrebbe avvenire prima al 50% e poi al 75%.