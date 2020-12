Marina di Ragusa, Calogero: “Mercato? Ecco il mio bilancio”

“Nel mercato di riparazione abbiamo preso due giocatori di categoria che avevamo cercato anche in estate e che per ragioni varie non erano arrivati”. Così Nunzio Calogero, direttore generale del Marina di Ragusa. Il dirigente della squadra iblea, intervistato da La Sicilia, ha fatto il punto sulla campagna acquisti: “Dieme aveva puntato su una piazza importante come Lamezia e Mannoni a causa della pandemia aveva deciso di restare in Sardegna. Due atleti che vantano più di 200 presenze in Serie D – ha spiegato Calogero -. E inoltre è arrivato anche l’esterno Cinquemani, classe 2001, che ha fatto bene l’anno scorso al Troina”.