Nuova avventura per Miccoli: sarà vice allenatore in Albania

L'ex calciatore allenerà in Albania

Fabrizio Miccoli torna nel mondo del calcio. L’ex attaccante leccese è il nuovo vice allenatore di Francesco Moriero che guiderà la Dinamo Tirana. Miccoli sarà vice allenatore, ma anche responsabile del settore giovanile.

“Fabrizio – dichiara il presidente del Tirana – è un vero professionista che farà del bene in questo compito che sosteniamo e che sarà il suo primo fan. Inoltre, troviamo l’opportunità di ringraziare l’assistente Dario Dian per il suo contributo in questi mesi alla squadra azzurra”.