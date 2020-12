Sul posto i vigili. IN AGGIORNAMENTO

CATANIA – Un incendio si è propagato all’interno di una palazzina a Monte Po. I vigli sono sul posto e stanno provvedendo all’evacuazione di 21 famiglie. Secondo le prime ricostruzioni l’incendio avrebbe riguardato in prima battuta il vano contatori del condominio sito in via Geatano di Giovanni.