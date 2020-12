Acireale, parla Sparacello: “Non possiamo permetterci passi falsi”

“Sono felice per il gol che mi serviva per sbloccarmi a livello mentale”

ACIREALE (CT) – Nell’ultimo turno di campionato l’Acireale è uscito sconfitto dal campo per 3-2 contro il Gelbison. Durante la gara l’attaccante Claudio Sparacell si è sbloccato trovando la sua prima rete stagionale che, però, ai fini del risultato, è servito a poco.

L’attaccante ai microfoni del club ha commentato così: “Sono felice per il gol che mi serviva per sbloccarmi a livello mentale, non fisico perché sto bene, ma veniamo da una sconfitta. Dobbiamo analizzare gli errori e cercare di non farli nuovamente. Il nostro intento è fare un campionato importante e possiamo permetterci pochissimi passi falsi”.

Sparacello continua parlando di cosa non ha funzionato: “All’inizio avevamo troppa frenesia di giocare la palla davanti e non trovando gli spazi ci siamo innervositi. Gli avversari sono stati bravi a sfruttare le occasioni che hanno avuto. Nel secondo tempo abbiamo trovato la reazione, peccato che non è servita per portare a casa il risultato”.

“Quello che facciamo in campo è frutto di quanto facciamo in settimana con il mister, penso che in campo si vede. Non siamo una squadra che si inventa le cose – continua l’attaccante-, ma proviamo a giocare e fare le cose bene. Siamo sicuri che cercheremo di non commettere altri errori. Non possiamo e dobbiamo fare passi falsi. Vogliamo rimanere in alto”.

In vista del prossimo match la squadra è già tornata in campo: “Con la squadra abbiamo già cominciato a lavorare in vista della sfida contro il Rotonda che non è semplice. Accantoniamo le feste e pensiamo alla partita per cercare di portare a casa tre punti fondamentali per il nostro cammino”.