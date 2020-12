Catania, è tempo di calciomercato: si cercano rinforzi in attacco

CATANIA – L’accordo per la cessione delle quote del Catania a Tacopina è stato trovato, adesso si potrà pesare al calciomercato.

Non è ancora chiaro se sarà la Sigi o Tacopina ad affrontare questa sessione, ma in tutti i casi ci saranno delle cessioni e degli arrivi. In avanti si pensa a Michele Vano, di proprietà del Verona ma in prestito al Mantova. Nella lista ci sono anche Rachid Arma che la Virtus Verona è pronto a cedere e anche il ventinovenne Gianmarco Zigoni in prestito dal Venezia al Novara. Per rinforzare la mediana è in arrivo il classe 2000 dello Spezia, ma in prestito all’Atletico Temperley, Tobias Reinhart, che sarà il vice Maldonado.

Per quanto riguarda le uscite con tutta probabilità saluterà il centrocampista Vicente, finito fuori lista e protagonista di un diverbio tra il suo procuratore e la dirigenza etnea. Dovrebbe tornare al Bologna l’estremo difensore Santurro viste le garanzie offerte da Martinez e Cofente quando chiamati in causa.

Da valute il futuro di Biondi. Il calciatore vorrebbe rimanere, la società vorrebbe trattenerlo ma deve anche rinnovare il contratto. In caso di mancato accordo si cercherà di ricavare il meglio.