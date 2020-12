Catania, Pogliese: “Ieri giorno importante per il Catania”

CATANIA – Nella serata di ieri tra Sigi e Joe Tacopina si è trovato l’accordo per la cessione delle quote. Le parti, adesso, dovranno lavorare al closing definitivo che dovrebbe arrivare entro i primi giorni di gennaio.

Il sindaco della città etnea, Salvo Pogliese, tramite la propria pagina Facebook esprime tutta la propria gioia per questo accordo: “Ieri è stato il giorno più importante della storia recente del Catania Calcio: l’annuncio dei legali della Sigi e di Joe Tacopina sulla data del closing (9 gennaio) e della firma definitiva (entro il 31) segna un punto di svolta nella trattativa per il passaggio del Catania all’avvocato italoamericano”.

Pogliese parla anche delle lunghe giornate di lavoro: “Sono state settimane di lavoro duro, intenso, meticoloso e alla fine proficuo. Le due parti hanno dimostrato di avere a cuore il bene superiore del Catania come priorità, per tutto quello che esso rappresenta per la nostra città e per tutti noi cittadini/tifosi”.

“Voglio dare nuovamente atto ai soci della Sigi di aver compiuto un grande gesto d’amore, dapprima salvando la Lega Pro e la matricola 11700 dal fallimento certo, poi mettendo da parte legittime ambizioni personali per consentire il subentro di un gruppo che ha progetti di investimento (non solo calcistici) importanti e duraturi. Questo, infatti, ci aspettiamo da Tacopina: progettualità e lungimiranza, ben sapendo che le cose non si ottengono subito”.

“Il Comune – conclude il sindaco – farà la sua parte, come sempre. L’assessore Parisi segue passo passo l’evoluzione della vicenda, ci sono ragionamenti da fare sullo stadio e sulla convenzione per la sua gestione, la nostra disponibilità è massima. Perché, come tutti, non vediamo l’ora di poter tornare a gridare al Massimino il nostro Forza Catania”.