Catania, Silvestri: “Non vogliamo fermarci”

CALCIO - SERIE C

CATANIA – “Avevamo l’obiettivo di essere terzi prima di Natale e ce l’abbiamo fatta, adesso siamo consapevoli che non vogliamo fermarci”. Così il difensore del Catania, Tommaso Silvestri, parlando dell’attuale momento che sta attraversando la squadra etnea. Intervistato da La Sicilia, il centrale rossazzurro ha poi proseguito: “Bari e Ternana avevano gruppi consolidati, noi siamo ripartiti quasi da zero e siamo cresciuti col tempo – ha concluso Silvestri -. Adesso però viene il bello, vogliamo arrivare più in alto possibile”.