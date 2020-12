Ferrero torna all’attacco per il Palermo: presentato ricorso al Tar

CALCIO - SERIE C

PALERMO – Ferrero torna all’attacco per il Palermo. Il presidente della Sampdoria nel luglio del 2019 ha partecipato al bando per l’acquisizione del club, ma senza successo e adesso si fa nuovamente avanti.

L’imprenditore romano, visto le ultime divergenze tra Mirri e Di Piazza, vorrebbe entrare nel club rosanero acquistando la maggioranza, ma non sarà per niente semplice. Oltre a questa possibilità, il pool di avvocati del “viperetta”, scrive Ilovepalermocalcio.com, ha presentato ricorso al Tar per l’assegnazione del bando del titolo sportivo del Palermo ad Hera Hora.

La data dell’udienza non è ancora fissata e nel frattempo Ferrero continua a sognare il Palermo.