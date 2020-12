Ghirelli: “Per società di C serve sostegno da governo”

"Per le società di Lega Pro continuare a giocare in queste condizioni e senza pubblico non è più sostenibile"

“Ho apprezzato le parole del Ministro Spadafora, sono certo che presto si trasformeranno in fatti concreti”. A scriverlo in una nota è il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli. Il numero uno della terza serie italiana ha poi proseguito: “Confidiamo di trovare strumenti concreti di sostegno nel decreto ristori di gennaio. Per le società di Lega Pro continuare a giocare in queste condizioni e senza pubblico non è più sostenibile – ha concluso Ghirelli -. Il governo conosce bene le nostre necessità, la nostra categoria ha bisogno di misure di liquidità, economiche e fiscali”.