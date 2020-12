“Gli auguri di Natale, poi il silenzio del ministro Bonafede”

Dopo gli auguri di Natale il silenzio del ministro della giustizia Alfonso Bonafede. I giudici onorari del Tribunale di Palermo Sabrina Argiolas e Vincenza Gagliardotto sono pronte a riprendere lo sciopero della fame, iniziato il primo dicembre e sospeso il 15.

Protestano contro “il perdurare dello status di lavoratori subordinati ancora privi di tutele giuslavoristiche e con prospettive di peggioramento”. I giudici onorari sono pagati a prestazione, non gli viene riconosciuta l’assenza per malattia e non godono di ferie.

“Se pur confortati dal sostegno da parte di tutte le forze politiche, che auspicavano unanimemente un intervento con decretazione d’urgenza, nonché dal massimo riconoscimento pervenuto da parte del neo Presidente della Corte Costituzionale, i magistrati onorari – si legge in una nota – devono purtroppo constatare che, allo stato, al di là dei graditi auguri di un sereno Natale, inoltrati dal Ministro della Giustizia, non vi è stato alcuna evoluzione sulla triste questione della magistratura onoraria”.