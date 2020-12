Isolani negativi dopo la quarantena: Eolie “Covid free”

PALERMO – Nelle isole Eolie non ci sono più casi di positivi al covid. Dopo i nuovi tamponi i circa trenta isolani che erano in quarantena sono risultati negativi. Il sindaco di Lipari Marco Giorgianni dice:”Alla luce dei risultati degli ultimi tamponipossiamo confermare che nel nostro territorio non si registra alcun positivo al Covid. Anche chi era risultato positivo e sottoposto alla quarantena conseguente risulta negativizzato. Una ottima notizia a conclusione di un anno impegnativo o complicato, ma oltre a sperare che questo sia anche un auspicio per il nuovo anno, rinnovo la raccomandazione a tutti di agire con la massima prudenza e buon senso, perché non basta la speranza del ritorno alla normalità, servono anche i comportamenti più adeguati perché ciò avvenga”. (ANSA).