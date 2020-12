Le Mura: “Contenti dell’operazione con Tacopina”

“Tacopina sembra siciliano come noi per carattere, ambizioni e passione. Il closing è confermato per la fine di gennaio”

L’accordo per il passaggio delle quote del Catania dalla Sigi a Joe Tacopina è stato trovato, adesso bisogna solamente mettere le firme per il closing definitivo.

L’attuale dirigenza sta lavorando per consegnare all’avvocato italo-americano un club nelle migliori condizioni possibili: “Siamo contenti dell’operazione con Joe – dichiara l’amministratore unico Le Mura ai microfoni de “La Sicilia”-. Vanno smussati gli angoli, siamo sereni perché consegneremo il Catania in condizioni molto più decorose rispetto al passato. Tacopina? Sembra siciliano come noi per carattere, ambizioni e passione. Il closing è confermato per la fine di gennaio”.