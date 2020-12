Operazione ‘Capodanno’: sequestrati funghi allucinogeni e marijuana

MODICA (RAGUSA) – E’ stato sospreso dai carabinieri con della marijuana addosso e la perquisizione nella sua abitazione ha reso necessario l’arresto e in manette è finito anche il fratello. L’operazione ‘Capodanno’ dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Modica si è svolta nel corso dei controlli che in occasione delle festività sono stati intensificati: l’auto è stata fermata ad Ispica, alla guida c’era un 33enne trovato con un cospicuo quantitativo di droga.

La perqusizione in casa

Nell’appartamento in cui vive con il fratello trentenne, i carabinieri hanno poi trovato il resto della sostanza stupefacente che sarebbe stata pronta per essere spacciata durante gli ultimi giorni dell’anno, ovvero due chili e mezzo di marijuana, 57 grammi di funghi allucinogeni ed alcune dosi di sostanza denominata MD, nonché idoneo materiale per taglio e confezionamento. Tutta la droga e i soldi in contanti trovati nell’abitazione e ritenuti frutto dello spaccio, sono stati sequestrati, i due sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Droga per 10 mila euro

La droga, infatti, immessa sul mercato, avrebbe fruttato oltre diecimila euro. I due giovani, C.C. e C.D., sono stati arrestati in attesa della convalida. “Le operazioni volte al contrasto dei traffici illeciti – spiegano i carabinieri – sono svolte su tutto il territorio di competenza e si rivolgono alle fasce giovani della popolazione per scongiurare le gravissime conseguenze dell’assunzione di droghe”