Palermo: due club di Serie D sul giovane Cangemi

PALERMO – La sessione invernale di calciomercato prenderà il via tra pochi giorni ma le società sono già al lavoro per programmare gli innesti da fare per completare, o migliorare, i propri organici. Il Palermo, nonostante un avvio di campionato altalenante, non sembra intenzionato a fare degli stravolgimenti, piuttosto la sensazione è quella che arriveranno solamente giocatori che possano dare concretamente una mano alla squadra in vista della seconda parte di campionato.

Per quanto concerne le uscite, al momento, la situazione è in fase di stallo ma diversi club hanno già puntato alcuni gioielli del settore giovanile rosanero. Su tutti Christian Cangemi, difensore classe 2002 che si è già guadagnato diverse convocazioni in prima squadra. Sul 18enne palermitano, infatti, secondo quanto appreso da Live Sicilia, è forte l’interesse di Licata e ACR Messina, intenzionate a rinforzare il proprio pacchetto arretrato.

Da parte del Palermo, naturalmente, l’interesse è quello di valorizzare il giovane e fargli acquisire esperienza in prestito in una squadra che possa dargli spazio, non perdendo però la proprietà del ragazzo che ha già mostrato ottime qualità. La situazione potrebbe evolversi nei prossimi giorni…