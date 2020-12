Provvedimento della Corte d’Appello: arrestato dai carabinieri

ACI CATENA. Ad Aci Catena i carabinieri hanno arrestato il 48enne Enrico Borzì del posto, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Catania. L’uomo, già condannato dai giudici per concorso in associazione mafiosa, reato commesso a Catania e Milano nell’arco temporale intercorrente tra l’anno 2010 e il 2017, dovrà scontare la pena comminatagli equivalente a 4 anni ed 8 mesi di reclusione ed all’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Catania Bicocca.