San Giovanni Galermo: discariche e strade non sicure

CATANIA – San Giovanni Galermo: discarica a abusiva a cielo aperto. Stamani il consigliere del quarto municipio Mirko Giacone si è recato con dei residenti in via Mariani 81, per constatare quanto accade nella parte superiore e da tempo dimenticata della strada.

“Pochi sanno che Via Mariani a San Giovanni Galermo si protrae fino ai confini con Mascalucia, nei pressi di Via Balatelle. Anticamente prima delle costruzioni popolari la via era unica, poi si è suddivisa in queste due realtà. La parte superiore è stata però totalmente dimenticata, tantè che la carreggiata ormai è inesistente e ai lati troviamo rifiuti di ogni tipo.”, dichiara il Consigliere Giacone.

“Le persone incivili, non essendoci controlli e non essendo la via frequentata, se non dai pochi residenti, che hanno proprietà proprio qui, pensano bene di scaricare ogni tipo di rifiuto. Inoltre non esiste toponomastica e a differenza di quanto risulta dai documenti comunali, su google questa parte della via appare erroneamente, con un’altra denominazione, causando disagi qualora si chiamassero soccorsi o per l’invio della posta“ continua il consigliere.

“Non è possibile che i cittadini che devono andare nelle proprie proprietà devono dirigersi a piedi e non con le proprie vetture, perché c’è una situazione intollerabile e vergognosa come questa. Chiedo immediatamente che gli uffici preposti intervengano per lo sgombero dell’area e si metta in sicurezza la strada, con il rifacimento del manto stradale.” Conclude il consigliere Giacone.