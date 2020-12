Stasera in tv, cinema, fiction e l’opera da Palermo

STASERA IN TV tra cinema, approfondimento, divertimento, romanticismo e il Rigoletto di Giuseppe Verdi dal Teatro Massimo di Palermo.

Su RAI 1, alle 21.35, verrà trasmesso “Nelle tue mani”, con Jules Benchetrit, diretto da Ludovic Bernard. Il film parla di un giovane, di origini modeste, che ha l’opportunità di rivelare il suo talento nascosto come pianista. Forza e coraggio saranno gli elementi necessari per superare la sfida.

Su RAI 2, alle 21.20, verrà trasmesso il film “Alvin Superstar II”, con Jason Lee. Le famose popstar del gruppo Chipmunk composte da Alvin, Simon e Theodore, affidate alle cure di Toby, il nipote di Dave Seville, devono mettere da parte i loro sogni per tornare a studiare. Le loro vicende saranno contrassegnate dall’operazione di salvataggio del programma musicale della scuola; per farlo devono vincere un premio in dollari messo in palio in un concorso per band musicali. Inaspettatamente le superstar dovranno battersi con le Chipette, una band tutta al femminile, un confronto che farà scintille.

Su RAI 3, alle 21.20, verrà trasmessa la quarta puntata di “Qui e adesso”, il programma di musica con Massimo Ranieri. Per questa ultimo appuntamento, Ranieri sarà accompagnato da tantissimi ospiti come Gianna Nannini, Irama, Nina Zilli e tanti altri. Tra il canto e il dialogo, la puntata di stasera rappresenterà l’occasione per salutare il 2020 e per dare spazio alle emozioni e ai sentimenti artistici in comune.

Su RETE 4, alle 21.25, verrà trasmesso lo speciale del tg 4, un programma di approfondimento e di dibattito sulle questioni di attualità, intitolato “Stasera Italia – Prima serata”.

Su CANALE 5, alle 21.45, verrà trasmessa la seconda puntata della serie con Nino Frassica e Cesare Bocci, intitolata “Fratelli Caputo”. La trama di questa seconda puntata è incentrata sulla serata di beneficenza organizzata da Patrizia, una serata che diventa l’occasione di un lavoro per Nino e un’inaspettata possibilità per il nipote Andrea di mettere in mostra il suo talento.

Su ITALIA UNO, alle 21.20, verrà trasmesso “Forrest Gump”, con Tom Hanks. Forrest Gump è un ragazzo dal basso coefficiente d’intelligenza che vede il mondo con occhi diversi e che racconta la sua storia a coloro che si siedono vicino a lui in attesa dell’autobus. Forrest è stato in Vietnam, ha stretto la mano a 3 presidenti, ha incontrato Elvis, ha assistito ai movimenti studenteschi, ha suggerito le parole di “Imagine” a John Lennon e per tutta la vita è stato innamorato di una ragazza conosciuta quando era un bambino.

Su RAI 5 (canale 23), alle 21.15, verrà trasmesso dal Teatro Massimo di Palermo “Il Rigoletto di Giuseppe Verdi”, diretto da Stefano Ranzani. Il Rigoletto, firmato John Turturro, è ispirato al dramma storico di Victor Hugo, Le roi s’amuse. Ambientato a Mantova nel XVI secolo, il soggetto è incentrato sul conflitto interiore che divide Rigoletto fra il pubblico di buffone di corte e il tenero sentimento che lo lega alla figlia Gilda. Verdi ha saputo, musicalmente, dipingere la vasta gamma di emozioni umane, come la triste condizione di Rigoletto e dei personaggi che lo circondano.

Su LA 5 (canale 30), alle 21.10, verrà trasmesso “Un desiderio per Natale”. Il film, dal genere sentimentale – fantastico, è incentrato sulle vicende di Jamie, un bambino che nutre gelosia per il suo migliore amico perché riesce ad ottenere tutto ciò che vuole dai genitori molto ricchi. Per Natale, Jamie esprime il desiderio di poter vivere la vita del suo amico e, sorprendentemente, il suo desiderio diventa realtà.