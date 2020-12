Assembramenti, ad Adrano fioccano le sanzioni

In 4 sono stati sorpresi in strada: tra loro anche un minorenne.

ADRANO – Ancora servizi di controllo del territorio finalizzati a contrastare l’emergenza da coronavirus nel territorio di Adrano. Agenti del locale Commissariato di pubblica sicurezza hanno sanzionato quattro soggetti per inosservanza delle recenti disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid- 19.

Quattro i soggetti, tra i quali un minorenne, individuati mentre si intrattenevano sulla pubblica via, sebbene vietato dalle misure di contenimento previste dalla vigente cosiddetta “Zona Rossa; gli stessi, puntualmente identificati, non hanno fornito giustificazione valida in merito alla loro presenza fuori dalle proprie abitazioni, non avendo motivi di necessità, urgenza o lavoro.

Da qui la sanzione di 400 euro. Il minorenne è stato affidato a un genitore. Sono in corso ulteriori controlli nel territorio del Comune di Adrano, finalizzati ad assicurare il rispetto delle norme contenute nel suddetto decreto.