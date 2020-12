Botti: il decalogo dei carabinieri sull’acquisto di fuochi d’artificio

Botti: qualche informazione utile sull’acquisto e impiego di fuochi d’artificio fornita dai carabinieri. Secondo il decreto legislativo nr.123/2015, gli artifizi pirotecnici vengono suddivisi in 4 categorie, in base le caratteristiche tecniche e potenzialità: F1 – F2 – F3 – F4

Categoria F1

I botti di categoria F1, che possono essere venduti e messi a disposizioni dei maggiori di anni 14; sarebbe la categoria con meno pericolosità poiché presenta un rischio di potenziale estremamente basso ed alcuni articoli sono destinati ad essere utilizzati anche all’interno dell’ abitazioni; la vendita è prevista negli esercizi commerciali (es. supermercati, tabaccherie ecc. ) ed ambulanti in possesso della relativa licenza commerciale.

Categoria F2

i botti di categoria F2, sono inseriti gli artifizi che presentano un basso rischio di potenziale e sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati e possono essere venduti e messi a disposizione dei maggiori di anni 18; la vendita è prevista come per la categoria F1

Categoria F3

Per quanto riguarda la categoria F3 visto che si parla di artifizi che presentano un rischio di potenziale medio, sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici ed in grandi spazi aperti; possono essere venduti ai maggiorenni muniti di licenza di porto d’armi o Nulla Osta da parte del Questore. La vendita è prevista negli esercizi muniti di apposita licenza di P.S. ( es. armerie e negozi specializzati per la vendita di artifizi pirici).

Categoria F4

Gli artifizi appartenenti alla categoria F4, presentano un rischio potenziale elevato, quindi sono destinati solo per utilizzatori professionali con conoscenze specialistiche.

Tutti gli artifizi pirotecnici di qualunque categoria devono avere la loro etichetta identificativa in italiano, che riporta:

Dati del fabbricante

Nome dell’articolo pirotecnico

La categoria di appartenenza se F1-F2-F3-F4

Istruzioni per l’uso e distanza minima di sicurezza

Marcatura CE di conformità

Il quantitativo di massa attiva esplodente “NEC” (contenuto esplosivo netto)

Non comprare i fuochi pirotecnici nelle bancarelle abusive, in quanto gli articoli acquistati non hanno le garanzie di filiera del prodotto, possono essere state stoccati in maniera inadeguata o peggio, possono essere articoli con etichette fasulle.

L’accensione di artifizi pirotecnici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è consentito solo dietro le previste autorizzazioni dell’autorità di PS.

Consigli per un corretto utilizzo

leggere sempre le modalità d’uso;

non lanciare o indirizzare i fuochi d’artificio contro persone, animali o cose;

se l’artifizio dopo la sua accensione non ha funzionato non ritentare di riaccendere l’eventuale miccia rimasta;

non raccogliere da terra eventuali fuochi inesplosi, soprattutto quelli illegali, ma contattare le forze dell’ordine;

prestare particolarmente attenzioni per gli artifizi impiegabili all’interno delle abitazioni, e restare lontano da mobili e tendaggi facilmente infiammabili;

I fuochi illegali

Per quanto riguarda i fuochi d’artificio illegali, in quanto non riconosciuti e non classificati dagli organi preposti, non possono essere fabbricati, commercializzati o utilizzati. Gli stessi risultano particolarmente pericolosi anche per la custodia e il trasporto, in quanto la miscela pirotecnica contenuta, con un consistente potere dirompente, è sensibile alle sollecitazioni esterne e la sua stabilità è influenzata dagli agenti atmosferici.

Gli effetti dell’esplosione sulla persona sono determinati, dal quantitativo e dalla potenzialità della miscela esplodente contenuta all’interno dell’artifizio, nonché dalla distanza e dalla parte del corpo coinvolta, che può provocare lesioni gravi/gravissime o anche la morte. La vendita, come la detenzione e l’impiego comporta sanzioni penali.