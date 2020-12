Capodanno e botti: sequestrati 264 chili nel deposito di un corriere

PALERMO – In seguito ai servizi di controllo economico del territorio volti alla repressione e al contrasto dei traffici illeciti, i militari del Gruppo Pronto Impiego di Palermo hanno sequestrato un ingente quantitativo di artifici pirotecnici, per un totale complessivo di 264 chili: si trovavano in giacenza nel deposito di un corriere espresso ed erano destinati ad un soggetto risultato sconosciuto. In particolare, i militari, sono riusciti a intravedere il simbolo del materiale esplodente, notando come alcuni fossero anonimi e avessero sull’etichetta solo l’indicazione della via e del numero civico del recapito del destinatario, mentre altri presentavano recapiti ed indirizzi fasulli. I baschi verdi hanno quindi perquisito i plichi ed effettuato il sequestro dei prodotti pirotecnici in quanto gli stessi – essendo classificati come artifici di categoria V gruppo “F2” – possono essere venduti solamente in negozi autorizzati, muniti di Licenza Prefettizia, e possono essere acquistati da persone maggiori di anni 18 munite di porto d’armi.