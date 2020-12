PALERMO – Spiegamento massiccio di forze dell’ordine per vigilare sulla notte di San Silvestro. L’imperativo in un’epoca segnata dal Covid è evitare gli assembramenti dei festeggiamenti di Capodanno. Si lavora più sulla prevenzione che sulla repressione nella speranza che il buon senso e la divisa scoraggino comportamenti irresponsabili. Dal web arrivano segnali di possibili feste fuorilegge organizzate nelle ville private.

Oltre 500 carabinieri

Più di 500 carabinieri saranno impegnati nei controlli a Palermo e provincia. Le compagnie sono tutti mobilitate. Ecco l’elenco: Bagheria (30 gazzelle, 60 militari), Carini (27 auto, 54 militari), Misilmeri (20, 48), Monreale (20, 44), Cefalù (20, 45), Corleone (12, 24), Lercara Friddi (14, 28), Partinico (15, 30), Petralia (20, 40), Termini Imerese (20, 40).

A Palermo città in servizio ci saranno 125 carabinieri su 53 auto, a cui vanno aggiunti i militari del Nucleo radiomobile per il pronto intervento. A cui si aggiungono anche poliziotti, finanzieri e poliziotti municipali per un totale di 200 uomini in divisa per turno.

La polizia schiera 388 agenti

Gli agenti schierati dalla questura sono 388 per 186 pattuglie così suddivisi: 50 pattuglie ufficio prevenzione generale, sezione volanti, 68 dei commissariati, sei pattuglie del reparto prevenzione crimine, 17 della polizia stradale, 9 della polizia ferroviaria, 3 della polizia marittima, 9 pattuglie polizia frontiera aerea, un equipaggio del IV reparto volo, 21 pattuglie servizi Covid, una pattuglia reparto a cavallo e 10 elementi dell’XI reparto mobile.

Nelle arterie principali della città saranno allestiti dei posti di blocco, una sorta di checkpoint per fermare le auto in transito ed eseguire i controlli

Zona rossa

La Sicilia come il resto d’Italia è zona rossa. Niente cenone nei ristoranti (chiusi anche a pranzo, così come i bar), dove è possibile solo l’asporto fino alle 22. Nessuna limitazione di orario o restrizione per le consegne a domicilio.

Da oggi e fino al 3 gennaio si potrà uscire per una passeggiata nei dintorni di casa o per fare sport individuale. Stop agli spostamenti, consentiti solo per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità o per tornare alla propria residenza o domicilio. La zona rossa sarà in vigore fino al 3 gennaio compreso, con una pausa arancione giorno 4 gennaio per poi tornare di nuovo rossa il 5 e 6 gennaio.

Feste in casa ma ristrette

Le feste in casa di parenti e amici sono consentite, ma solo al nucleo familiare convivente con la possibilità di invitare fino a due persone, con eventuali minori di 14 anni non conviventi. Sono regole che valgono anche se si possiede una seconda casa. Il coprifuoco sarà in vigore dalle 22 alle 7 del mattino e non alle 5.

Controlli su eventi fuorilegge

I controlli si possono estendere, su segnalazione, anche in ville, case private e Bed & Breakfast affittati per l’occasione. Ci sono tanti annunci sui siti web specializzati. Si temono feste fuorilegge last minute nei luoghi più isolati, ma anche fra Mondello e Sferracavallo. Per questo i controlli delle forze si stanno concentrando anche sul web e sui gruppi Telegram o WhatsApp.

In caso di violazione si applica una multa che può andare dai 400 ai 1.000 euro.