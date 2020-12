Covid, nuovo record di decessi in Usa in 24 ore: sono quasi 4 mila

In Europa è la Germania a segnare il record, picco anche nel Regno Unito

Nuovo record di decessi giornalieri negli Usa, quasi 4 mila. Il totale dei decessi nel mondo ha superato intanto quota 1,8 milioni. In Europa è la Germania ha segnare il suo record di morti in 24 ore: 1.100. La crisi “storica” del coronavirus si estenderà fino al 2021, ha dichiarato la Merkel nel suo discorso di fine anno. Picco di decessi anche nel Regno Unito: 980 in un giorno.