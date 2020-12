Nicola D’Agostino: “Bene la vaccinazione ad Acireale”

ACIREALE – La nota del deputato regionale Nicola D’Agostino. “Sarebbe stato incomprensibile non iniziare la vaccinazione nell’Ospedale di Acireale, sacrificato alla emergenza Covid. Si tratta di una scelta saggia e simbolicamente importante, per testimoniare ancora di più l’impegno profuso dagli operatori sanitari acesi e la generosità di una Città che si è messa civilmente a disposizione di tutta la Provincia. Bene ha fatto la dirigenza dell’Asp a scegliere di partire dal nostro Ospedale. È l’occasione per augurare a tutti coloro che ci lavorano un anno migliore, ringraziandoli per il coraggio, la passione e la dedizione dimostrata in questi mesi”, dice il deputato.