E’ morto Samuel Little, il serial killer che confessò 93 omicidi

Samuel Little, descritto dall’Fbi come il serial killer più prolifico nella storia degli Stati Uniti, è morto all’età di 80 anni in un ospedale della California. Lo riporta la Bbc. Little stava scontando l’ergastolo per l’omicidio di tre donne, ma ad oggi l’uomo aveva confessato di averne uccise 93 tra il 1970 e il 2005. Tutte le vittime erano persone vulnerabili, molte prostitute o tossicodipendenti.