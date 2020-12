Illuminazione e reti idriche, il sindaco di Monreale tira le somme

“È sicuramente un bilancio positivo, nonostante le difficoltà legate alla pandemia da Covid-19, abbiamo realizzato molti interventi, altri sono in programmazione e siamo fiduciosi di realizzarli. Guardiamo a una Monreale ambiziosa, con tutte le carte in regola per andare avanti”. Con uno sguardo all’anno trascorso e un occhio al futuro, il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, con consapevolezza e speranza guarda al 2021. Quello che sta per terminare è stato un anno impegnativo, contrassegnato non soltanto da un’emergenza sanitaria più grave nella storia dell’ultimo secolo, ma anche da mutamenti relazionali e socio-economici veloci e impetuosi. Oggi si chiude il 2020, un anno di certo non semplice per il mondo intero, sarà ricordato per la pandemia da coronavirus che ha stravolto la vita delle persone.

Fronteggiare un virus nuovo, sicuramente non era uno dei punti inseriti nel programma elettorale di Arcidiacono che, durante il suo primo mandato, ha dovuto mettere in campo anche armi e soluzioni per difendere la città e per dare risposte alle esigenze del momento. Nel bilancio 2020 il turismo resta negativo, l’impatto del Covid 19 ha frenato gli arrivi, una diminuzione annunciata dalla situazione epidemiologica. Riqualificazione, illuminazione e Giro d’Italia, invece, sono le parole chiave che riconducono ai risultati positivi raggiunti dall’amministrazione Arcidiacono. “La riqualificazione del Carmine è già cominciata – spiega il sindaco di Monreale – a breve ripartirà quella del quartiere Ciambra, previsto il rifacimento della rete idrica e delle due reti fognarie. Sarà rifatta la pavimentazione e installata l’illuminazione artistica, anche su via Cappuccini”. Obiettivi raggiunti grazie all’indirizzo politico, al lavoro di squadra con l’ufficio progettazione della regione siciliana e gli uffici del comune di Monreale. Tra i progetti in cantiere è prevista la riapertura del cineteatro Imperia, la riconsegna dell’ex albergo-ristorante Savoia, la riqualificazione dell’ex CRES che diventerà una struttura di formazione medica, la realizzazione di un parco giochi inclusivo, la messa in sicurezza di piazzale Candido e di via Salita Gravina e i lavori di consolidamento di monte Caputo. Per quanto riguarda l’illuminazione, è previsto un nuovo impianto per via Regione siciliana, la strada che conduce a San Martino della Scale, ma l’intervento più importante è quello che a marzo illuminerà la Circonvallazione. “Non posso più accettare che stia ancora al buio – dice Arcidiacono – è un dovere rimettere in funzione l’impianto, non possiamo permettere che la gente continui a transitare la strada in una condizione di rischio”.