Iniziano le vaccinazioni a Catania: l’infermiera Rosa è la prima

Sono arrivate stamattina, scortate dai Carabinieri del Comando Compagnia di Caltagirone, le prime dosi del vaccino per il Covid19 che verranno somministrate al personale dell’Asp3 di Catania nelle prossime settimane.



Il primo vaccino al personale dell’Asp3 di Catania inoculato al Gravina Santo Pietro di Caltagirone

E’ Rosa Reale, infermiera professionale del Gravina Santo Pietro di Caltagirone, la prima donna a ricevere il vaccino anti Covid19 nella provincia di Catania. La sua è una storia di servizio in trincea, soprattutto nella prima, durissima fase dell’epidemia. A marzo era infermiera presso il reparto di rianimazione del Gravina, Covid Hospital con 40 posti letto nel reparto di malattie infettive e 12 nel reparto di rianimazione. “Non sapevamo quasi nulla del virus in quei mesi – ci dice prima di sedersi sulla poltroncina in attesa di fare la prima delle due punture vaccinali – la paura era tantissima e mentre ci preoccupavamo per i pazienti, che aumentavano di giorno in giorno e le cui complicazioni dopo il ricovero ci davano la misura di quanto il virus fosse pericoloso, imparavamo a vestirci e svestirci e a rispettare scrupolosamente i protocolli compresi quelli sulla manipolazione del paziente. Oggi sono emozionata, credo nella vaccinazione e stamattina ho il cuore in gola, perché spero che tutto questo ci porti alla fine di questa pandemia.”

Il vaccino e le stringenti direttive sul corretto utilizzo

A curare la somministrazione per il Gravina sarà l’ufficio vaccini retto dal dott. Salvatore Donato, un altro medico di trincea che nelle fasi più delicate della pandemia ha gestito e effettuato personalmente gran parte dei tamponi per la ricerca del Covid prima che venissero costituite le U.S.C.A. :“La Pfizer ha dato a tutti coloro che saranno chiamati a effettuare il vaccino le linee guida su come conservare ed effettuare il vaccino. E’ giunto da noi ad una temperatura di -80 gradi, prima di essere utilizzato va portato a una temperatura positiva di due gradi. Raggiunta tale temperatura verrà poi diluito in soluzione fisiologica. Il vaccino è 0,4 ml e a questo si aggiungeranno 1,8 ml di soluzione fisiologica che verrà iniettata in intramuscolo sul braccio. Una seconda dose verrà, nelle stesse modalità iniettata 21 giorni dopo.”

Per il personale sanitario dell’Ospedale Gravina Santo Pietro di Caltagirone le vaccinazioni continueranno nelle prossime settimane all’interno del Palazzo Clementi dove sono stati predisposti in questi giorni gli ambulatori per la vaccinazione.



Alla prima consegna del vaccino, hanno partecipato, fornendo supporto alla logistica sul territorio, i Carabinieri del Comando Compagnia di Caltagirone diretti dal Comandante di Stazione Claudio Buscemi.