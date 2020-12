Nicolosi: “Pellegrino e Guerini professionisti meritevoli”

CALCIO - SERIE C

“Il Catania senza i due punti di penalizzazione, che sta ancora scontando, si troverebbe al terzo posto da solo e, considerando tutte le vicissitudini che ha passato, merita quella posizione”. A dichiararlo è Gaetano Nicolosi, azionista di maggioranza della Sigi, ai microfoni di newscatania.it.

“Pellegrino e Guerini sono professionisti meritevoli. Pellegrino è autonomo, ha fatto benissimo e continuerà a fare lo stesso anche se dovesse continuare ad occupare quel ruolo da solo. Se nel frattempo dovesse arrivare al suo fianco qualcuno scelto da Tacopina, faremo delle considerazioni tutti insieme. Le farà soprattutto Tacopina con lo stesso Pellegrino”.

Nicolosi parla anche del closing definitivo programmato per il 9 gennaio: “Abbiamo ancora qualche giorno per lavorare, ma il grosso è fatto. Dobbiamo definire solo piccoli dettagli, come il debito con il Comune di Mascalucia e l’Agenzia delle Entrate. Io – continua l’imprenditore catanese – farò parte dell’entourage di Tacopina”.