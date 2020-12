Stasera in tv il circo, domani c’è Il Padrino

STASERA IN TV: per la notte di San Silvestro e per la serata di Capodanno varietà nella programmazione. Tanto cinema e tanti spettacoli per salutare questo 2020 e per accogliere, con speranza, il 2021.

Su RAI 1, stasera 31 dicembre, alle 21.00, verrà trasmesso “L’anno che Verrà”, la tradizionale festa di RAI 1 dedicata al Capodanno, in diretta dagli studi televisivi Rai “Fabrizio Frizzi” a Roma. Durante questo 18esimo appuntamento, “L’anno che Verrà” accompagnerà il pubblico di Rai1 verso il nuovo anno. Un’occasione per salutare il vecchio anno e festeggiare l’arrivo del nuovo anno con tanta musica e tanti ospiti.

Per quanto concerne la serata di Capodanno, giorno 1 gennaio, RAI 1 trasmetterà “Roberto Bolle – Danza con me”, lo show artistico dedicato all’arte della danza con il quale Rai1 inizia il nuovo anno. Roberto Bolle sarà il protagonista di questo appuntamento accompagnato da cantanti italiani, attori e artisti che esploreranno, insieme, la bellezza e la verità della danza.

Su RAI 2, stasera 31 dicembre, alle 21.20, verrà trasmesso “Alvin Superstar 3 – Si salvi chi può”. Il gruppo dei Chipmunk, composto da Alvin, Simon e Theodore, si trova in vacanza con il gruppo della Chipettes. Tra canzoni, balli e divertimento, le due bande degli scoiattoli superstar si trovano ad affrontare, a seguito di un naufragio, uno strano soggiorno su un’isola deserta. Sarà Dave a salvarli.

Nella serata di Capodanno, RAI 2, giorno 1 gennaio, trasmetterà “Alvin Superstar 4: Nessuno ci può fermare”. Le tre superstar, Alvin, Simon e Theodore sono convinti che Dave chiederà la mano della sua fidanzata a Miami e che questo comporterà il loro allontanamento dalla vita di Dave. Hanno solo 3 giorni di tempo per raggiungerlo e per fermarlo, ma il viaggio li porterà alla conoscenza di un terribile fratellastro.

Su RAI 3, stasera 31 dicembre, alle 21.00, verrà trasmesso il “44esimo Festival del Circo di Montecarlo”, l’evento artistico – circense in scena nel Principato di Monaco. Agli artisti più meritevoli, provenienti da tutte le parti del mondo, verranno assegnati i clown d’oro, d’argento e di bronzo.

Nella serata di Capodanno, RAI 3, ALLE 21.20, trasmetterà “C’est la vie – Prendila come viene”. La commedia racconta le vicende di Max, un wedding planner alle prese con l’organizzazione di un evento importante, ma niente andrà come previsto.

Su RETE 4, stasera 31 dicembre, alle 21.22, verrà trasmesso “What Women Want – Quello che le donne vogliono”. In questa commedia il protagonista è uno scapolo che vive con la figlia adolescente e vive una crisi quando l’ambita posizione a lavoro viene affidata ad una donna. La mattina seguente si sveglia con la capacità di sentire i pensieri delle donne.

Per la serata di Capodanno, RETE 4, alle 21.22, trasmetterà “Il Padrino”. Un capolavoro assoluto basato sulla storia di Vito Corleone, emigrato dalla Sicilia negli Stati Uniti e divenuto un grande “padrino”, ossia il capo di un’importante famiglia mafiosa. Le vicende interesseranno anche i figli di Corleone, Michael, Sonny, Fredo. A seguito di un attentato che al Padrino, il figlio Michael, eroe di guerra e avvocato, affronterà la situazione, uccidendo il responsabile dell’attentato. Sarà lui il nuovo capo indiscusso.

CANALE 5, stasera 31 dicembre, alle 21.00, verrà trasmesso “Il Grande Fratello Vip”. Per la notte di San Silvestro, Alfonso Signorini, insieme ai Vip della casa, accompagnerà il pubblico di Canale 5 verso l’arrivo del nuovo anno. Una puntata ricca di emozioni e di storie di vita.

Per la serata di Capodanno, l’1 gennaio, alle 21.21, verrà trasmesso “Natale a 5 stelle”, una commedia divertente fatta di intrighi, di situazioni scomode e del susseguirsi di situazioni paradossali.

Su ITALIA UNO, stasera 31 dicembre verrà trasmesso, alle 21.30, “Independence Day”, il film, drammatico – fantascientifico, basato sulla distruzione di grande città della Terra e sul tentativo del presidente americano di salvare il pianeta insieme ad uno scienziato strampalato e a un pilota coraggioso.

Per la serata di Capodanno, ITALIA UNO trasmetterà, alle 21.20, “Point Break”, il film d’azione che racconta le vicende di un’agente dell’FBI, infiltrato in una banda di surfisti sospettati di essere rapinatori di banca.

Sul CANALE 20 di Mediaset, stasera 31 dicembre, alle 21.04, verrà trasmesso “Ted”, la commedia che racconta lo strano rapporto di amicizia fra John e Ted, il suo orsacchiotto di peluche, ricevuto da bambino, che ha acquisito il dono della parola. Dopo 25 anni, Ted è ancora accanto a John ma con un carattere totalmente diverso. Ted è irriverente, sregolato e senza peli sulla lingua; non sopporta le donne che circondano il suo amico e cerca di fare di tutto affinché John lasci la sua nuova fidanzata, Lori.

Per la serata dell’1 gennaio, alle 21.04, verrà trasmesso “Polar Express”. Il film d’animazione con Tom Hanks, vede come protagonista un bambino che durante la notte di Natale vuole aspettare la slitta di Babbo Natale. All’improvviso sente uno strano rumore: di fronte alla sua casa è giunto il Polar Express.